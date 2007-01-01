Характеристики товара
Описание
Обеденная группа на 6 персон «Эспрессо» из ротанга. В комплекте: большой круглый обеденный стол (1500×1500×750 мм.) и 6 кресел коллекции «Неаполь» (650×900×920 мм).Вся мебель изготовлена из долговечного и легкого алюминия, обтянутого синтетическим ротангом. На столе для удобства эксплуатации предусмотрена столешница из ударопрочного закаленного стекла 5 мм. Стулья укомплектованы подушками на сидениях и на спинках.
Габариты упаковки (ДШВ)
1530×60×1530; 740×700×740; 660×930×950 - 6 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес146 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветбежевый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки168 кг
- Изделия стопируютсяНет