Характеристики товара
Описание
Дополнительная информация:
Температурный режим - от -50॰C до +50॰C
Гарантия и эксплуатация:
Гарантийный срок - 1 год
Эксплуатационный срок - 10 лет
Страна производитель - Вьетнам
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1700 мм
- Ширина900 мм
- Высота730 мм
- Материал столешницыакация
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1720 мм
- Высота упаковки920 мм
- Глубина упаковки100 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет