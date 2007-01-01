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Обеденный стол Mich, 170 - фото 1

Обеденный стол Mich, 170

Артикул: CH-077-380
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Вьетнам

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1700 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота730 мм
  • Материал столешницыакация

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1720 мм
  • Высота упаковки920 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Обеденный стол Mich, 170
Обеденный стол Mich, 170
61 890
В корзине

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