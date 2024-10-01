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Подушка Комфорт, поплин, 70*70

Артикул: CH-067-861
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подушка "Комфорт" представляет собой сочетание высококачественного наполнителя и современной технологии производства.

Ее основной компонент – первичное полиэфирное волокно, которое обеспечивает мягкость и эластичность, а также идеальное поддержание формы подушки.

Особенностью подушки "Комфорт" является несъемный чехол, состоящий из стеганного поплина (100% хлопок). Этот материал обладает не только высоким комфортом, но и отличной гигиеной, обеспечивая чистоту и удобство для гостей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм

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