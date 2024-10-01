Товар в корзине. Перейти
Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 380гр - фото 1Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 380гр - фото 2

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 380гр

Артикул: CH-067-790
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий
Фотография товара Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий от компании ChiedoCover.
Следующий Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь
Фотография товара Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина1400 мм
  • МатериалМахровая ткань
  • Плотность380 г/м²
  • СоставХлопок

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 2000, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 2000, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Наматрасник Аквастоп 2000, на резинках

10
New
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 150гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 150гр

12
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 40*70, 470гр, Узбекистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 40*70, 470гр, Узбекистан, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Махровые полотенца белые, 40*70, 470гр, Узбекистан

14
Настоящее фото товара Тапочки велюровые закрыты нос, красные, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Тапочки велюровые закрыты нос, красные

10
Настоящее фото товара Простыня, 1500 х 2400, сатин, полоса 3 х 3, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Простыня, 1500 х 2400, сатин, полоса 3 х 3

15
New
Фотография товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 40*70, 460гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 40*70, 460гр, произведённого компанией ChiedoCover
190

Махровые полотенца Бордюр Соты, 40*70, 460гр

10
New
Настоящее фото товара Покрывало Гобелен, 2000 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Покрывало Гобелен, 2000 мм

8
Настоящее фото товара Простыня, 1450 х 2400, бязь, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Простыня, 1450 х 2400, бязь

8
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 380гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 380гр, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 380гр

11
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 2000, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 2000, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Наматрасник Дабл джерси премиум 2000, с бортом из бязи 25см

15

Другие товары из раздела текстиль для отелей

New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
490

Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр

12
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2050, тик, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2050, тик, 150гр, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290

Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2050, тик, 150гр

8
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 480гр, Туркменистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 480гр, Туркменистан, произведённого компанией ChiedoCover
690

Махровые полотенца белые, 70*140, 480гр, Туркменистан

15
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 430гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 430гр, произведённого компанией ChiedoCover
690

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 430гр

5
New
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр

14
New
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр

7
New
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000 микрофибра, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000 микрофибра, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000 микрофибра, 300гр

13
New
Настоящее фото товара Халат вафельный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Халат вафельный, белый

7
New
Фотография товара Вафельный халат, цветной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вафельный халат, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Вафельный халат, цветной

12
New
Фотография товара Чехол на подушку, тик, 70*70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на подушку, тик, 70*70, произведённого компанией ChiedoCover
490

Чехол на подушку, тик, 70*70

6

Товар в корзине

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 380гр
Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 380гр
590
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 2000, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 2000, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Наматрасник Аквастоп 2000, на резинках

10
New
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 150гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 150гр

12
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 40*70, 470гр, Узбекистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 40*70, 470гр, Узбекистан, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Махровые полотенца белые, 40*70, 470гр, Узбекистан

14
Настоящее фото товара Тапочки велюровые закрыты нос, красные, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Тапочки велюровые закрыты нос, красные

10