Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина1400 мм
- МатериалМахровая ткань
- Плотность380 г/м²
- СоставХлопок
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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