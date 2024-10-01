Товар в корзине. Перейти
Махровые полотенца Бордюр Соты, 50*100, 460гр - фото 1Махровые полотенца Бордюр Соты, 50*100, 460гр - фото 2Махровые полотенца Бордюр Соты, 50*100, 460гр - фото 3

Махровые полотенца Бордюр Соты, 50*100, 460гр

Артикул: CH-067-792
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий
Фотография товара Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий от компании ChiedoCover.
Следующий Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь
Фотография товара Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина1000 мм
  • МатериалМахровая ткань
  • Плотность460 г/м²
  • СоставХлопок

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тапочки махровые с закрытым носом, белые, произведённого компанией ChiedoCover
от120
Оптовая цена

Тапочки махровые с закрытым носом, белые

12
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр

11
Настоящее фото товара Пододеяльник, 1450 х 2200, бязь, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Пододеяльник, 1450 х 2200, бязь

6
Настоящее фото товара Пододеяльник, 2100 х 2350, поликоттон , произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Пододеяльник, 2100 х 2350, поликоттон

5
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 470гр, Узбекистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 470гр, Узбекистан, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена

Махровые полотенца белые, 70*140, 470гр, Узбекистан

5
Фотография товара Наволочка декоративная на подушку 40х40 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наволочка декоративная на подушку 40х40, произведённого компанией ChiedoCover
356

Наволочка декоративная на подушку 40х40

41
New
Фотография товара Подушка двухкамерная Комфорт, микрофибра, 70*70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка двухкамерная Комфорт, микрофибра, 70*70, произведённого компанией ChiedoCover
790

Подушка двухкамерная Комфорт, микрофибра, 70*70

10
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*30, 380гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*30, 380гр, произведённого компанией ChiedoCover
90
Оптовая цена

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*30, 380гр

12
Настоящее фото товара Пододеяльник, 1500 х 2200 мм, поликоттон, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Пододеяльник, 1500 х 2200 мм, поликоттон

14
Настоящее фото товара Тапочки махровые закрытый нос, синие, произведённого компанией ChiedoCover
от140
Оптовая цена

Тапочки махровые закрытый нос, синие

6

Другие товары из раздела текстиль для отелей

New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 500гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 500гр, произведённого компанией ChiedoCover
890

Махровые полотенца белые, 70*140, 500гр

9
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*70, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*70, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Махровые полотенца белые, 50*70, 450гр

10
New
Фотография товара Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр

15
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр , произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр

14
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2050, тик, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2050, тик, 150гр, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290

Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2050, тик, 150гр

8
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр, Туркменистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр, Туркменистан, произведённого компанией ChiedoCover
590

Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр, Туркменистан

7
New
Фотография товара Коврик Ножки, греческий бордюр, 650гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коврик Ножки, греческий бордюр, 650гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Коврик Ножки, греческий бордюр, 650гр

7
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 155*220, 430гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 155*220, 430гр, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 155*220, 430гр

13
New
Фотография товара Чехол на подушку, стеганная микрофибра, 50*70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на подушку, стеганная микрофибра, 50*70, произведённого компанией ChiedoCover
190

Чехол на подушку, стеганная микрофибра, 50*70

8
New
Фотография товара Чехол на подушку, тик, 70*70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на подушку, тик, 70*70, произведённого компанией ChiedoCover
490

Чехол на подушку, тик, 70*70

6

Товар в корзине

Махровые полотенца Бордюр Соты, 50*100, 460гр
Махровые полотенца Бордюр Соты, 50*100, 460гр
390
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тапочки махровые с закрытым носом, белые, произведённого компанией ChiedoCover
от120
Оптовая цена

Тапочки махровые с закрытым носом, белые

12
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр

11
Настоящее фото товара Пододеяльник, 1450 х 2200, бязь, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Пододеяльник, 1450 х 2200, бязь

6
Настоящее фото товара Пододеяльник, 2100 х 2350, поликоттон , произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Пододеяльник, 2100 х 2350, поликоттон

5