Товар в корзине. Перейти
Олд фэшн «Эклипс», 470мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Эклипс», 470мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Эклипс», 470мл, хрустальное стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-775
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Микс энд Ко», 270мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Микс энд Ко», 270мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Олд фэшн «Мельница», 250мл, хрусталь, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Мельница», 250мл, хрусталь, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота98 мм
  • Диаметр100 мм
  • Объем0,47 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

30
Фотография товара Подстолье Лофт слим №13 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт слим №13, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Подстолье Лофт слим №13

52
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000*900, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000*900, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Стол Лидер 2, 2000*900, белый

12
Настоящее фото товара Стол для переговоров, 1800*800, шамони светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Стол для переговоров, 1800*800, шамони светлый

15
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Мадлер со ступкой, гранит 400мл, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 070

Мадлер со ступкой, гранит 400мл, серый

10
В наличии

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Фолкнер», 400мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Фолкнер», 400мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Фолкнер», 400мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 644 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Танго», 210мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Танго», 210мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Аркади», 350мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Аркади», 350мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Аркади», 350мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 133 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Хайнесс», 400мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Хайнесс», 400мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Хайнесс», 400мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн хрусталь, 330мл, хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8407
900 ₽Оптовая цена

Олд фэшн хрусталь, 330мл, хрусталь, прозрачный

10
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Аркас», 295мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Аркас», 295мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Инвернэсс», 266мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Инвернэсс», 266мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Инвернэсс», 266мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Шоу», 334мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Шоу», 334мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Шоу», 334мл, хрустальное стекло, прозрачный

6
В наличии 186 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Концепто», 250мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Концепто», 250мл, стекло, прозрачный

10
В наличии 168 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Мурано Ланче», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Мурано Ланче», 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Мурано Ланче», 290мл, стекло, прозрачный

6
В наличии

Товар в корзине

Олд фэшн «Эклипс», 470мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Эклипс», 470мл, хрустальное стекло, прозрачный
от 530
610 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

30
Фотография товара Подстолье Лофт слим №13 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт слим №13, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Подстолье Лофт слим №13

52
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000*900, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000*900, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Стол Лидер 2, 2000*900, белый

12
Настоящее фото товара Стол для переговоров, 1800*800, шамони светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Стол для переговоров, 1800*800, шамони светлый

15
В наличии 7 шт.