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Олд фэшн «Таймлесс», 345мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Таймлесс», 345мл, стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Таймлесс», 345мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-076
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд Фэшн «Таймлесс» – это классика стильной стеклянной посуды. Бокал с ровными стенками средней высоты олицетворяет изысканный вкус владельцев заведения.

Бокалы Old Fashioned от Pasabahce выполнены из прозрачного стекла. Стакан Таймлес имеет красивый орнамент на поверхности – геометрические узоры эффектно пересекаются, создавая изящные преломления света. Объем товара 345 мл, толстое дно предупреждает быстрое таяние льда. Поэтому такие стаканы всегда присутствуют в коллекции ресторанов и баров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота96 мм
  • Диаметр85 мм
  • Объем0,345 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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