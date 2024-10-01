Характеристики товара
Описание
Олд Фэшн «Таймлесс» – это классика стильной стеклянной посуды. Бокал с ровными стенками средней высоты олицетворяет изысканный вкус владельцев заведения.
Бокалы Old Fashioned от Pasabahce выполнены из прозрачного стекла. Стакан Таймлес имеет красивый орнамент на поверхности – геометрические узоры эффектно пересекаются, создавая изящные преломления света. Объем товара 345 мл, толстое дно предупреждает быстрое таяние льда. Поэтому такие стаканы всегда присутствуют в коллекции ресторанов и баров.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота96 мм
- Диаметр85 мм
- Объем0,345 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт