Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота78 мм
- Диаметр90 мм
- Объем0,35 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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