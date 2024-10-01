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Олд фэшн «Кристалл», 250мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Кристалл», 250мл, стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Кристалл», 250мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-133
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд Фэшн «Кристалл» средней вместимости подойдет для сервировки стола, когда важно выгодно преподнести мероприятие. Бокал объемом 250 мл выполнен из прозрачного стекла высокого качества. Высота стакана 84 мм, а его диаметр 79 мм. Форма конусообразная с плавным, но небольшим расширением кверху.

На прозрачном материале добавлены легкие ромбовидные узоры, которые заставляют стенки стакана переливаться и искрится в лучах солнца. За счет этого стеклянный бокал олд фэшн смотрится нарядно и празднично.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота84 мм
  • Диаметр79 мм
  • Объем0,25 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке30 шт

Отзывы

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