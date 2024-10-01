Характеристики товара
Описание
Олд фэшн «Биг топ» турецкого бренда Nude – это стильные стаканы с минималистичным дизайном. Они сделаны из прозрачного хрустального стекла, которое не тускнеет со временем и не искажает цвет напитка.
При соприкосновении стаканов вы услышите красивую хрустальную трель.
Стенки бокала имеют брутальный ребристый дизайн, который будет уместен при любой сервировке стола. За посудой легко ухаживать – производитель допускает мойку в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота80 мм
- Диаметр81 мм
- Объем0,27 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт