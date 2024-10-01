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Олд фэшн «Биг топ», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Биг топ», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 2Олд фэшн «Биг топ», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 3Олд фэшн «Биг топ», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 4

Олд фэшн «Биг топ», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-138
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд фэшн «Биг топ» турецкого бренда Nude – это стильные стаканы с минималистичным дизайном. Они сделаны из прозрачного хрустального стекла, которое не тускнеет со временем и не искажает цвет напитка.

При соприкосновении стаканов вы услышите красивую хрустальную трель.
Стенки бокала имеют брутальный ребристый дизайн, который будет уместен при любой сервировке стола. За посудой легко ухаживать – производитель допускает мойку в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота80 мм
  • Диаметр81 мм
  • Объем0,27 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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