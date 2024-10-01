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Олд фэшн «Аллегра», 425мл, стекло, прозрачный - фото 1

Олд фэшн «Аллегра», 425мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-084
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд Фэшн «Аллегра» из прозрачного стекла смотрится стильно и современно. Стеклянный стакан имеет форму бутона, его диаметр расширяется ближе ко дну и сужается кверху. При этом высота бокала средняя, а объем равен 425 мл.

Стаканы old fashioned имеют толстое дно, поэтому лед в них не тает, а напитки долгое время сохраняют необходимую температуру. Товары этой серии отличаются универсальным дизайном, поэтому такая посуда сочетается с разными видами фужеров и гармонируют с различными сервизами при сервировке столов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота110 мм
  • Диаметр66 мм
  • Объем0,42 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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