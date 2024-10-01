Характеристики товара
Описание
Олд Фэшн «Аллегра» из прозрачного стекла смотрится стильно и современно. Стеклянный стакан имеет форму бутона, его диаметр расширяется ближе ко дну и сужается кверху. При этом высота бокала средняя, а объем равен 425 мл.
Стаканы old fashioned имеют толстое дно, поэтому лед в них не тает, а напитки долгое время сохраняют необходимую температуру. Товары этой серии отличаются универсальным дизайном, поэтому такая посуда сочетается с разными видами фужеров и гармонируют с различными сервизами при сервировке столов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота110 мм
- Диаметр66 мм
- Объем0,42 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт