Характеристики товара
Описание
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки150 мм
- Глубина упаковки780 мм
- Объём упаковки0.07 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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