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Опора стола Auckland (для столешниц Helsinki) - фото 1

Опора стола Auckland (для столешниц Helsinki)

Артикул: CH-068-732
15 оценок
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Фотография товара Опора стола Auckland черная (для столешниц Helsinki) от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Практичная опора стола с порошковым покрытием. Имеет складной механизм для экономии места при хранении столов. Комплектуется столешницами серии Солид Топ размером 120х80.

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки150 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Объём упаковки0.07 м3

Отзывы

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Опора стола Auckland (для столешниц Helsinki)
от 15 290
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