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Опора стола Osaka - фото 1

Опора стола Osaka

Артикул: CH-068-728
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантная опора стола с порошковым покрытием черного цвета. Подходит для столешниц размером 120*80.

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки150 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Объём упаковки0.07 м3

Отзывы

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