Характеристики товара
Описание
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки140 мм
- Глубина упаковки680 мм
- Объём упаковки0.05 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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