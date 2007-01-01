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Опора стола Ankara (для столешниц Helsinki) - фото 1

Опора стола Ankara (для столешниц Helsinki)

Артикул: CH-068-729
11 оценок
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Фотография товара Опора стола Ankara черная (для столешниц Helsinki) от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Практичная опора стола с порошковым покрытием. Имеет складной механизм для экономии места при хранении столов. Комплектуется столешницами серии Солид Топ размером 80х80.

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Объём упаковки0.05 м3

Отзывы

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Опора стола Ankara (для столешниц Helsinki)
Опора стола Ankara (для столешниц Helsinki)
от 11 990
В корзине

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