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Открывалка для консервных банок «СССР» - фото 1

Открывалка для консервных банок «СССР»

Артикул: CH-058-719
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина175 мм
  • Глубина37 мм
  • Вес0.045 кг

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