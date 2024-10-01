Товар в корзине. Перейти
Гастроемкость 1/1 с перфорацией, сталь нержавеющая - фото 1

Гастроемкость 1/1 с перфорацией, сталь нержавеющая

Артикул: CH-057-652
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 8.6л
Фотография товара Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 8.6л от компании ChiedoCover.
Следующий Гастроемкость 1/4, сталь нержавеющая, 2.7л
Фотография товара Гастроемкость 1/4, сталь нержавеющая, 2.7л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина325 мм
  • Высота65 мм
  • Вес0.862 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Поднос «Проотель», круглый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Поднос «Проотель», круглый, пластиковый

13
В наличии 204 шт.
Настоящее фото товара Дуршлаг конический, «Проотель», сталь нержавеющая, 32 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 740

Дуршлаг конический, «Проотель», сталь нержавеющая, 32 см, металлическая

14
В наличии 360 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для мяса «Проотель», вилка-ложка, произведённого компанией ChiedoCover
от370

Щипцы для мяса «Проотель», вилка-ложка

11
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Трубочки без сгиба, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от20

Трубочки без сгиба, полипропилен

9
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, синие, произведённого компанией ChiedoCover
от440

Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, синие

6
В наличии 672 шт.
Настоящее фото товара Нож поварской «Проотель», черный металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 200

Нож поварской «Проотель», черный металлический

15
В наличии 107 шт.
Настоящее фото товара Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 23 см, стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от290

Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 23 см, стальной

11
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Казали», произведённого компанией ChiedoCover
от5707
610 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Казали»

10
В наличии 526 шт.
Фотография товара Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от400

Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый

10
В наличии 720 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Казадорес Бланко - Казадорес Аньехо», произведённого компанией ChiedoCover
от210

Линейка барная «Казадорес Бланко - Казадорес Аньехо»

9
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела гастроемкости из нержавеющей стали

Настоящее фото товара Гастроемкость 1/6, сталь нержавеющая 2,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от730

Гастроемкость 1/6, сталь нержавеющая 2,4л

5
В наличии 360 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 26,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 630

Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 26,5л

12
В наличии 64 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 2,6л, произведённого компанией ChiedoCover
от740

Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 2,6л

12
В наличии 79 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 5.1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 080

Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 5.1л

13
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 3.4л, произведённого компанией ChiedoCover
от780

Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 3.4л

12
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 3.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 3.6л

9
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от820

Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л

5
В наличии 153 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая, 0.7л, произведённого компанией ChiedoCover
от320

Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая, 0.7л

5
В наличии 400 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 8.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 380

Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 8.5л

12
В наличии 47 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 19.9л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 140

Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 19.9л

14
В наличии

Товар в корзине

Гастроемкость 1/1 с перфорацией, сталь нержавеющая
Гастроемкость 1/1 с перфорацией, сталь нержавеющая
от 1 320
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Поднос «Проотель», круглый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Поднос «Проотель», круглый, пластиковый

13
В наличии 204 шт.
Настоящее фото товара Дуршлаг конический, «Проотель», сталь нержавеющая, 32 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 740

Дуршлаг конический, «Проотель», сталь нержавеющая, 32 см, металлическая

14
В наличии 360 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для мяса «Проотель», вилка-ложка, произведённого компанией ChiedoCover
от370

Щипцы для мяса «Проотель», вилка-ложка

11
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Трубочки без сгиба, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от20

Трубочки без сгиба, полипропилен

9
В наличии 600 шт.