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Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
138 оценок
2 700
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Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый

Артикул: CH-000-683
138 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота960 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Объем: 0,07 м3

Каркас: сталь 1,2 мм

Профиль каркаса: 20 мм

Обивка: велюр

Производство - Россия

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота960 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Вес5.9 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасасталь
  • Цветрозовый
  • Обивкавелюр
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Сделаем стулья на заказ

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