Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалбамбук
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке100 шт
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Воронка-дозатор для кондитерского изделия, с клапаном, с подставкой, сталь нержавеющая, пластик, 0,8 л, металлическая
Воронка-дозатор для кондитерского изделия, с клапаном, с подставкой, сталь нержавеющая, пластик, 0,8 л, металлическая