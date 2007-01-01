Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пика "Узелок", бамбук, 100 шт в упаковке, произведённого компанией ChiedoCover
Пика "Узелок", бамбук, 100 шт в упаковке
11 оценок
290
Пика "Узелок", бамбук, 100 шт в упаковке - фото 1Пика "Узелок", бамбук, 100 шт в упаковке - фото 2

Пика "Узелок", бамбук, 100 шт в упаковке

Артикул: CH-071-591
11 оценок
Основные характеристики
  • Материалбамбук
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Материалбамбук

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке100 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

