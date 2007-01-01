Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0.3 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож столовый «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт»
Тарелка глубокая «Жасмин», диаметр 295мм
Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый, золотой
Нож столовый «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт»
Тарелка глубокая «Жасмин», диаметр 295мм