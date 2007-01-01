Товар в корзине. Перейти
Баллончики для взбивания сливок 10 штук, "ROTASS" - фото 1Баллончики для взбивания сливок 10 штук, "ROTASS" - фото 2Баллончики для взбивания сливок 10 штук, "ROTASS" - фото 3Баллончики для взбивания сливок 10 штук, "ROTASS" - фото 4Баллончики для взбивания сливок 10 штук, "ROTASS" - фото 5Баллончики для взбивания сливок 10 штук, "ROTASS" - фото 6

Баллончики для взбивания сливок 10 штук, "ROTASS"

Артикул: CH-071-308
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Баллончики для содовой воды 10 штут, "ROTASS"
Фотография товара Баллончики для содовой воды 10 штут, "ROTASS" от компании ChiedoCover.
Следующий Горелка-насадка "Flameclub" на цанговый баллон с пьезоподжигом
Фотография товара Горелка-насадка "Flameclub" на цанговый баллон с пьезоподжигом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.3 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела кухонный инвентарь

Товар в корзине

Баллончики для взбивания сливок 10 штук, "ROTASS"
Баллончики для взбивания сливок 10 штук, "ROTASS"
590
В корзине

С этим товаром покупают