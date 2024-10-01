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Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 370 мм, металлическая - фото 1

Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 370 мм, металлическая

Артикул: CH-058-524
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина370 мм
  • Ширина370 мм
  • Высота55 мм
  • Диаметр340 мм
  • Вес0,802 кг
  • Материалсталь
  • Цветсерый
  • ФормаКруглая

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