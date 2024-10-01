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Набор для специй на подставке, 4 предмета, нержавеющая сталь, стекло - фото 1

Набор для специй на подставке, 4 предмета, нержавеющая сталь, стекло

Артикул: CH-063-211
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалстекло, нержавеющая сталь
  • Цветпрозрачный, металлический

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