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Поднос прямоугольный, зеленый - фото 1

Поднос прямоугольный, зеленый

Артикул: CH-071-601
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина445 мм
  • Ширина345 мм
  • Высота23 мм
  • Материалпластик
  • Цветзеленый

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