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Поднос прорезиненный черный - фото 1

Поднос прорезиненный черный

Артикул: CH-071-599
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр360 мм
  • Материалпластик, резина

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Поднос прорезиненный черный
Поднос прорезиненный черный
390
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