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Поднос «Проотель», овальный - фото 1

Поднос «Проотель», овальный

Артикул: CH-058-142
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина735 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес2.3 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветкоричневый

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