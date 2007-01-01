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Настоящее фото товара Соусник Кашуб-хел, произведённого компанией ChiedoCover
Соусник Кашуб-хел
38 оценок
690
Товар в корзине. Перейти
Соусник Кашуб-хел - фото 1

Соусник Кашуб-хел

Артикул: CH-003-144
38 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Длина: 14 см

Высота: 5.5 см

Объем: 200 мл

Материал: фарфор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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