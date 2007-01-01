Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Поднос прорезиненный коричневый, овальный, произведённого компанией ChiedoCover
Поднос прорезиненный коричневый, овальный
38 оценок
1 690
Товар в корзине. Перейти
Поднос прорезиненный коричневый, овальный - фото 1

Поднос прорезиненный коричневый, овальный

Артикул: CH-021-259
38 оценок
Основные характеристики
  • Длина650 мм
  • Ширина560 мм
  • Материалпластик
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, микрофибра
Фотография товара Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, микрофибра от компании ChiedoCover.
Следующий Машинка для чистки обуви, Эко полирол
Фотография товара Машинка для чистки обуви, Эко полирол от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина650 мм
  • Ширина560 мм
  • Материалпластик
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590

Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло

15
В наличии 12 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чашка чайная «Алина», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Чашка чайная «Алина», фарфор

7
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт»

14
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь оранжевый», ширина 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь оранжевый», ширина 300мм

10
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Кружка "Элеганс", 300 мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
890

Кружка "Элеганс", 300 мл, фарфор

13
В наличии 606 шт.
Настоящее фото товара Чайная пара «Кунстверк», 250 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Чайная пара «Кунстверк», 250 мл

12
В наличии 1320 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Штутгарт», произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Нож столовый «Штутгарт»

13
В наличии 700 шт.
Настоящее фото товара Тарелка Black Star 26,5 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Тарелка Black Star 26,5 см, P.L. Proff Cuisine

36
В наличии 7083 шт.
Настоящее фото товара Кружка 300 мл, фарфор, серия "Эрел", произведённого компанией ChiedoCover
590

Кружка 300 мл, фарфор, серия "Эрел"

6
В наличии 375 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «В.Виена Шарм», произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Чашка чайная «В.Виена Шарм»

12
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Нож для стейка «Атлантис», произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Нож для стейка «Атлантис»

11
В наличии 257 шт.

Другие товары из раздела прочая посуда

Настоящее фото товара Соусник Проотель, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена

Соусник Проотель

35
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Соусник Кунстверк Л12.5, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена

Соусник Кунстверк Л12.5

49
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Чайник Афродита, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена

Чайник Афродита

48
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Стакан Олд Фэшн «Лог», стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Стакан Олд Фэшн «Лог», стекло

36
В наличии 469 шт.
Настоящее фото товара Стакан Хайбол Chef & Sommelier «Вине», стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Стакан Хайбол Chef & Sommelier «Вине», стекло

50
В наличии 562 шт.
Настоящее фото товара Стакан Олд фэшн «Сальто Айс Блю», стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Стакан Олд фэшн «Сальто Айс Блю», стекло

46
В наличии 761 шт.
Настоящее фото товара Стакан Хайбол Arcoroc "Нью-Йорк", произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Стакан Хайбол Arcoroc "Нью-Йорк"

39
В наличии 431 шт.
Настоящее фото товара Поднос прорезиненный коричневый, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Поднос прорезиненный коричневый, 36 см

32
В наличии 1246 шт.
Настоящее фото товара Поднос P.L., прорезиненный черный, 40 см, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Поднос P.L., прорезиненный черный, 40 см

49
В наличии 1673 шт.
Настоящее фото товара Поднос, прорезиненный черный, прямоугольный, малый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Поднос, прорезиненный черный, прямоугольный, малый

47
В наличии 2574 шт.

Товар в корзине

Поднос прорезиненный коричневый, овальный
Поднос прорезиненный коричневый, овальный
от 1 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чашка чайная «Алина», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Чашка чайная «Алина», фарфор

7
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт»

14
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь оранжевый», ширина 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь оранжевый», ширина 300мм

10
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Кружка "Элеганс", 300 мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
890

Кружка "Элеганс", 300 мл, фарфор

13
В наличии 606 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности