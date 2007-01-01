Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Бокал для коктейлей Arcoroc Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
Бокал для коктейлей Arcoroc Квадро
34 оценки
890
Товар в корзине. Перейти
Бокал для коктейлей Arcoroc Квадро - фото 1

Бокал для коктейлей Arcoroc Квадро

Артикул: CH-021-318
34 оценки
Основные характеристики
  • Объем360 л
  • Материалстекло
  • Материал каркасастекловолокно
  • Цветпрозрачный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, микрофибра
Фотография товара Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, микрофибра от компании ChiedoCover.
Следующий Машинка для чистки обуви, Эко полирол
Фотография товара Машинка для чистки обуви, Эко полирол от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем360 л
  • Материалстекло
  • Материал каркасастекловолокно
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590

Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло

15
В наличии 12 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тарелка «Пати», произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Тарелка «Пати»

8
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Бид Акцент», произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чашка кофейная «Бид Акцент»

7
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Аркада» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Аркада», произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Аркада»

8
В наличии 1000 шт.
Настоящее фото товара Еврокружка 300 мл, произведённого компанией ChiedoCover
390

Еврокружка 300 мл

12
В наличии 353 шт.
Фотография товара Блюдце Паула Д13 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдце Паула Д13, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена

Блюдце Паула Д13

41
Настоящее фото товара Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор 228 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор 228 мл

7
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Нож столовый Оптима

39
В наличии 12960 шт.
Настоящее фото товара Набор кружек 2 шт, термостойкое стекло, произведённого компанией ChiedoCover
390

Набор кружек 2 шт, термостойкое стекло

8
В наличии 2987 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь красный», произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь красный»

11
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Симплисити», фарфор 0,26л, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Кружка «Симплисити», фарфор 0,26л

12
В наличии 232 шт.

Другие товары из раздела прочая посуда

Настоящее фото товара Соусник Кунстверк, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Соусник Кунстверк

38
В наличии 3888 шт.
Настоящее фото товара Соусник Кашуб-хел, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена

Соусник Кашуб-хел

38
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стакан Олд Фэшн «Лог», стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Стакан Олд Фэшн «Лог», стекло

36
В наличии 433 шт.
Настоящее фото товара Стакан Хайбол Chef & Sommelier «Вине», стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Стакан Хайбол Chef & Sommelier «Вине», стекло

50
В наличии 562 шт.
Настоящее фото товара Бокал пивной ARC "Линц", стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Бокал пивной ARC "Линц", стекло

41
В наличии 1030 шт.
Настоящее фото товара Стакан Хайбол Arcoroc "Нью-Йорк", произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Стакан Хайбол Arcoroc "Нью-Йорк"

39
В наличии 431 шт.
Настоящее фото товара Поднос прорезиненный коричневый, овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Поднос прорезиненный коричневый, овальный

38
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Поднос P.L., прорезиненный черный, 40 см, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Поднос P.L., прорезиненный черный, 40 см

49
В наличии 1673 шт.
Настоящее фото товара Поднос P.L., прорезиненный коричневый, прямоугольный, малый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Поднос P.L., прорезиненный коричневый, прямоугольный, малый

50
В наличии 2026 шт.
Настоящее фото товара Бокал Флюте Брио, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Бокал Флюте Брио

45
В наличии 520 шт.

Товар в корзине

Бокал для коктейлей Arcoroc Квадро
Бокал для коктейлей Arcoroc Квадро
от 890
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тарелка «Пати», произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Тарелка «Пати»

8
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Бид Акцент», произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чашка кофейная «Бид Акцент»

7
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Аркада» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Аркада», произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Аркада»

8
В наличии 1000 шт.
Настоящее фото товара Еврокружка 300 мл, произведённого компанией ChiedoCover
390

Еврокружка 300 мл

12
В наличии 353 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности