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Настоящее фото товара Бокал пивной ARC "Линц", стекло, произведённого компанией ChiedoCover
Бокал пивной ARC "Линц", стекло
41 оценка
390
Товар в корзине. Перейти
Бокал пивной ARC "Линц", стекло - фото 1

Бокал пивной ARC "Линц", стекло

Артикул: CH-021-251
41 оценка
Основные характеристики
  • Высота205 мм
  • Объем390 л
  • Материал каркасастекловолокно
  • Цветпрозрачный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота205 мм
  • Объем390 л
  • Материал каркасастекловолокно
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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