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Форма для запекания «Бель Кузин» керамика - фото 1

Форма для запекания «Бель Кузин» керамика

Артикул: CH-062-633
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина130 мм
  • Материалкерамика
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

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Форма для запекания «Бель Кузин» керамика
Форма для запекания «Бель Кузин» керамика
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В корзине

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