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Подставка-сушилка, для досок - фото 1

Подставка-сушилка, для досок

Артикул: CH-057-977
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес2035 кг
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветчерный

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