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Сотейник, сталь нержавеющая, 26 см, металлическая - фото 1

Сотейник, сталь нержавеющая, 26 см, металлическая

Артикул: CH-059-056
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина480 мм
  • Ширина260 мм
  • Высота150 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес1.650 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

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