Характеристики товара
Описание
Подстолье 3093 - просто мощнейшее чугунное подстолье, массой болле 20 кг, а вкупе с большим диаметром основание 50 см это подстолье првращается в монументально устойчивый стол с любой самой тяжелой столешницей.
С таким подстольем проблема наустойчивых, качающихся столов обойдет вас стороной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес20,6 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
- Материал подстольячугун
- Цветчерный