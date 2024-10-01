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Подстолье 3093 - фото 1

Подстолье 3093

Артикул: CH-066-130
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подстолье 3093 - просто мощнейшее чугунное подстолье, массой болле 20 кг, а вкупе с большим диаметром основание 50 см это подстолье првращается в монументально устойчивый стол с любой самой тяжелой столешницей.

С таким подстольем проблема наустойчивых, качающихся столов обойдет вас стороной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес20,6 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Материал подстольячугун
  • Цветчерный

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