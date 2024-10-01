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Подстолье 4405 - фото 1

Подстолье 4405

Артикул: CH-066-128
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подстолье 4405 - изящное подстолье для кофейни, кафе. Не возникает у вас ассоциации с Парижем, глядя на эту модель? За таким столом утром хорошо позавтракать омлетом от матушки Пуляр, да выпить чашку кофе.

А еще оно довольно увесистое, что впрочем является отличной харакетристикой для любого подстолья. Будете уверены, что никто из гостей ресторана не уронит стол, случайно его задев.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес15,7 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы800*800 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

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