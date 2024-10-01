Характеристики товара
Описание
Подстолье 4405 - изящное подстолье для кофейни, кафе. Не возникает у вас ассоциации с Парижем, глядя на эту модель? За таким столом утром хорошо позавтракать омлетом от матушки Пуляр, да выпить чашку кофе.
А еще оно довольно увесистое, что впрочем является отличной харакетристикой для любого подстолья. Будете уверены, что никто из гостей ресторана не уронит стол, случайно его задев.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес15,7 кг
- Рекомендуемый размер столешницы800*800 мм
- Материал подстольясталь
- Цветчерный