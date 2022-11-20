Характеристики товара
Описание
Подстолье металлическое.
Труба и основание-черное порошковое покрытие.
Диаметр основания: 50 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: D-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание+верхняя площадка: 1 шт./кор. 51х51х6 (0,01); труба: 1 шт./кор. 111х9х9 (0,008)
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина500 мм
- Длина500 мм
- Вес17 кг
- Материал подстольясталь, чугун
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD700, 700*700
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай