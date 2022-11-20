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Подстолье металлическое 1031EM

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое.
Труба и основание-черное порошковое покрытие.
Диаметр основания: 50 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: D-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание+верхняя площадка: 1 шт./кор. 51х51х6 (0,01); труба: 1 шт./кор. 111х9х9 (0,008)

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина500 мм
  • Вес17 кг
  • Материал подстольясталь, чугун
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD700, 700*700
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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