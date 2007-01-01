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Подстолье 4006 - фото 1
NEW

Подстолье 4006

Артикул: CH-079-212
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина295 мм
  • Глубина295 мм
  • Высота720 мм
  • Диаметр500 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

* основание из единого листа стали
* регулировочные ножки в основании
* увеличенная верхняя крышка 295х295 мм.
* диаметр стойки 76 мм.
* высота 72 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина295 мм
  • Глубина295 мм
  • Высота720 мм
  • Диаметр500 мм
  • Вес14.6 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD900 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14.60 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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