Характеристики товара
Описание
* основание из единого листа стали
* регулировочные ножки в основании
* увеличенная верхняя крышка 295х295 мм.
* диаметр стойки 76 мм.
* высота 72 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина295 мм
- Глубина295 мм
- Высота720 мм
- Диаметр500 мм
- Вес14.6 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD900 мм
- Материал подстольясталь
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Вес упаковки14.60 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет