Подстолье из полированной нерживеющей стали (матовое). Труба лиминированная под текстуру дерева. Основание плоское. Размер верхней крестовины: 35*35 см, диаметр трубы 7 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80
Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 40 мм, круглая
Кресло Денди с английской утяжкой
Фонарный столб Atlanta
Подушка галета зеленая
Диван двухместный под ротанг SOFT 2
Настольная лампа Elliot
Ковер хлопковый с кисточками AZTECA NATURAL
Подстолье из нержавеющей стали 1085ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1086ЕМ
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Подстолье хромированное 1263
Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1075ЕМ
Подстолье хромированное 1277ЕМ
Подстолье хромированное 1278ЕМ