Подстолье из нержавеющей стали 1084ЕМ

9 оценок

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Подстолье из нержавеющей стали 1084ЕМ

4.4
5 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нерживеющей стали (матовое). Труба лиминированная под текстуру дерева. Основание плоское. Размер верхней крестовины: 35*35 см, диаметр трубы 7 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Вес15 кг
  • Материал подстольясталь

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