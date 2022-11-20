Характеристики товара
Описание
Подстолье металлическое, золотого цвета. Хромированное покрытие.
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Вес0,6 кг
- Цветзолотой
- Страна изготовленияКитай
Подстолье металлическое, золотого цвета. Хромированное покрытие.
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