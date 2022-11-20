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            Фотография Подстолье металлическое 1023 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
            Новинка

            Подстолье металлическое 1023

            4.4
            Оптовая цена
            4 690 ₽
            от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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            Подстолье металлическое 1023
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            Подстолье металлическое 1023

            4.4
            4690 ₽
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            Характеристики товара

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            Основные характеристики

            • Высота730 мм
            • Длина450 мм
            • Ширина450 мм
            • Вес13 кг
            • Материал подстольясталь

            Варианты каркаса

            Хром Люкс (гальваника)Хром Люкс (гальваника)Зеркальная эмальЗеркальная эмальЧерныйЧерныйБелыйБелыйКоричневыйКоричневый

            Выполненные заказы

            Подстолье Лофт, индивидуальный заказ, столешница масло, лак
            Подстолье Лофт, индивидуальный заказ, столешница масло, лак
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