Фотография Подстолье чугунное 1034 барное от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Подстолье чугунное 1034 барное

4.2
Оптовая цена
от 7 590 ₽
от 5 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Подстолье чугунное 1034 барное
Подстолье чугунное 1034 барное
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Подстолье чугунное 1034 барное

4.2
7590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Длина510 мм
  • Ширина510 мм
  • Вес24 кг
  • Материал подстольячугун

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