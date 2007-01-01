Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань
8 190
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - фото 1Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - фото 2Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - фото 3

Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань

Артикул: CH-069-197
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыдерево
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяШампань
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Оптовая цена
1200 800 750 20 7690
1500 800 750 20 8490


Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - столешница в цвете Орех Селект каминныйОрех Селект каминный
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, шампань - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
