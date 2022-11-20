Подстолье хромированное золотого цвета.Размер площадки: 25х25 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80
Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х8 (0,018); труба: 1 шт./кор. 10х12х71 (0,008)
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Подстолье металлическое барное Классика
Подстолье барное металлическое 1255
Подстолье барное чугунное 1249
Подстолье барное чугунное 1248
Подстолье барное чугунное 1273
Подстолье барное из нержавеющей стали 1264
Подстолье барное хромированное 1204
Подстолье из нержавеющей стали 1272
Подстолье барное из нержавеющей стали 1252
Подстолье барное хромированное 1004