Подстолье хромированное 1289

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Подстолье хромированное 1289

4.3
7 090 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Подстолье хромированное 1290
Подстолье хромированное 1290
Следующий Подстолье хромированное 1288
Подстолье хромированное 1288

Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное золотого цвета.Размер площадки: 25х25 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80
Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х8 (0,018); труба: 1 шт./кор. 10х12х71 (0,008)

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Вес12 кг
  • Материал подстольясталь

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
от155 990
Оптовая цена
12

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный

Настоящее фото товара Нож столовый Порто, произведённого компанией ChiedoCover
210
Оптовая цена
8

Нож столовый Порто

Настоящее фото товара Столешница слэб №29, произведённого компанией ChiedoCover
от46 900
Оптовая цена
11

Столешница слэб №29

Настоящее фото товара Кровать Верона, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
6

Кровать Верона

Настоящее фото товара Сундук Keter Sherwood Storage Box, произведённого компанией ChiedoCover
от5 830
Оптовая цена
13

Сундук Keter Sherwood Storage Box

Комплект Rosario balcony setНастоящее фото товара Комплект Rosario balcony set, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена
9

Комплект Rosario balcony set

Настоящее фото товара Настольная лампа Armony бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
11

Настольная лампа Armony бежевая

Настоящее фото товара Стол балконный СБ-01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
8

Стол балконный СБ-01

Стол обеденный ГранишНастоящее фото товара Стол обеденный Граниш, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена
7

Стол обеденный Граниш

Настоящее фото товара Кресло Contour серый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена
14

Кресло Contour серый

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Подстолье металлическое барное Классика, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
11

Подстолье металлическое барное Классика

Настоящее фото товара Подстолье барное металлическое 1255, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
14

Подстолье барное металлическое 1255

Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1249, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
6

Подстолье барное чугунное 1249

Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1248, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
13

Подстолье барное чугунное 1248

Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1273, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
14

Подстолье барное чугунное 1273

Настоящее фото товара Подстолье барное из нержавеющей стали 1264, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
13

Подстолье барное из нержавеющей стали 1264

Настоящее фото товара Подстолье барное хромированное 1204, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена
6

Подстолье барное хромированное 1204

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1272, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
5

Подстолье из нержавеющей стали 1272

Настоящее фото товара Подстолье барное из нержавеющей стали 1252, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
5

Подстолье барное из нержавеющей стали 1252

Настоящее фото товара Подстолье барное хромированное 1004, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
8

Подстолье барное хромированное 1004