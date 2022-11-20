Подстолье TRACY , металлическое . Труба - хром. Рекомендуемая столешница d-80, 90, 80*80. Кол-во в упак. - 2 шт.
Объем упак. 0,9*0,75*0,12 м - 0,08 м3, Кол-во в упак. - 2 шт.
Диван Монте-Карло
Столешница HPL, 25 мм, круглая
Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная
Скамейка Элегант
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Прихожая лофт Наилси
Транспортировочный чехол для прямоугольного стола
Мягкое стекло 2.5 мм - 1800x800
Мягкое стекло 1.2 мм - 2000x900
Мягкое стекло 1.8 мм - 2000x900
Подстолье хромированное 1279ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1267ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1268ЕМ
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Подстолье хромированное 0112ЕМ
Подстолье хромированное 1271ЕМ
Подстолье хромированное 1261
Подстолье хромированное 1270