Подстолье хромированное 1278ЕМ

10 оценок

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Подстолье хромированное 1278ЕМ

5
4 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье TRACY , металлическое . Труба - хром. Рекомендуемая столешница d-80, 90, 80*80. Кол-во в упак. - 2 шт.
Объем упак. 0,9*0,75*0,12 м - 0,08 м3, Кол-во в упак. - 2 шт.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина885 мм
  • Ширина885 мм
  • Вес4,5 кг
  • Материал подстольясталь

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