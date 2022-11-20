Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина705 мм
- Длина945 мм
- Материалсталь
- Цветчерный
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Подстолье барное хромированное 1004
Металлический шкаф КД-144
Металлический шкаф КД-812
Металлический шкаф КД-814
Металлический шкаф ОД-227
Металлический шкаф ОД-247
Подстолье Лофт деревянное Trio
Подстолье Лофт деревянное Трапеция
Подстолье Троя
Подстолье X