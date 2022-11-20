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Подстолье Лофт 7

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина705 мм
  • Длина945 мм
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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