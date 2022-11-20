Рекомендуемый максимальный размер столешницы: 1100х700 мм
Основание+крест: 1 шт./кор. 43х63х8 (0,021); труба: 1 шт./кор. 9х9х71 (0,005)
Спинка чехла, золотая
Вешалка напольная Just Hang черный, мрамор
Стеллаж пристенный 61
Слэб Милфорд
Диван Visit
Диван Манчестер
Стол Цезарь с опорами
Стол Лотос круглый
Ель Лесная Красавица
Парикмахерское кресло МД-829
Подстолье металлическое 1742
Подстолье металлическое 1247
Подстолье металлическое 1033
Подстолье металлическое 1010
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое 1238
Подстолье металлическое 1223
Подстолье металлическое 1044
Подстолье металлическое 1717