Подстолье металлическое 1269

10 оценок

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Подстолье металлическое 1269

4.9
7 690 ₽
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Предыдущий товар в категории Подстолье металлическое 1233
Подстолье металлическое 1233
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Характеристики товара

Описание

Рекомендуемый максимальный размер столешницы: 1100х700 мм

Основание+крест: 1 шт./кор. 43х63х8 (0,021); труба: 1 шт./кор. 9х9х71 (0,005)

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Длина600 мм
  • Ширина400 мм
  • Вес19 кг
  • Материал подстольясталь
  • Страна изготовленияКитай

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