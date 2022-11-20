Подстолье металлическое Окто мини

9 оценок

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Подстолье металлическое Окто мини

4.1
5 390 ₽
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Подстолье стальное №5
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Подстолье чугунное 1235

Характеристики товара

Описание

Вес: 12 кг

Габариты: 440x440x725 мм

Рекомендуемый максимальный размер столешниц: D800, 800х800 мм

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Основные характеристики

  • Высота725 мм
  • Длина440 мм
  • Ширина440 мм
  • Вес12 кг
  • Материал подстольясталь

Варианты каркаса

Хром Люкс (гальваника)Хром Люкс (гальваника)
Зеркальная эмальЗеркальная эмаль
ЧерныйЧерный
БелыйБелый
КоричневыйКоричневый

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