Подстолье металлическое Окто мини
5 390 ₽
Вес: 12 кг
Габариты: 440x440x725 мм
Рекомендуемый максимальный размер столешниц: D800, 800х800 мм
Тарелка глубокая Кунстверк D23.5
Тарелка глубокая Кунстверк D20.8
Стеллаж 27
Вешалка деревянная Альберто белая
Слэб Марилия
Док-станция S1-Pro
Уличная урна 9457 дерево
Подсветка Finelli бронза
Стул Казатин красный
Стул Казатин белый
Подстолье чугунное 1226
Подстолье чугунное 1218
Подстолье чугунное 1224
Подстолье чугунное 1217
Подстолье чугунное 1214
Подстолье чугунное 1237
Подстолье чугунное 1215
Подстолье чугунное 1024
Подстолье чугунное 1014
Подстолье чугунное 1251 R