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Настоящее фото товара Подвесное кресло Шеннеи, произведённого компанией ChiedoCover
Подвесное кресло Шеннеи
10 оценок
34 890
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Подвесное кресло Шеннеи - фото 1

Подвесное кресло Шеннеи

Артикул: CH-068-815
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1330 мм
  • Высота1200 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветкрасный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1330 мм
  • Высота1200 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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