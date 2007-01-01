Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник в современном стиле с плафоном из прозрачного стекла и арматурой белого цвета. Диаметр стеклянного плафона 15 см, в качестве источника света могут быть использованы лампы накаливания или ЛЭД с цоколем Е27. Светильник Aurora станет стильным дополнением любого помещения. Прекрасно смотрится в комплекте из нескольких штук, позволит создать точечные световые акценты в интерьере. Подойдет для освещения кухни, обеденной зоны, зала, гостиной, спальни и коридоров. Площадь освещения 3 кв. м. При монтаже светильник можно отрегулировать по высоте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина150 мм
- Глубина150 мм
- Высота1200 мм
- Вес0.35 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки195 мм
- Высота упаковки265 мм
- Вес упаковки0.85 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет