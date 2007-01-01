Характеристики товара
Описание
Светильник выразительная пластика стекла. Подвесной светильник мгновенно привлекает внимание своей органичной формой и динамичным узором на стеклянном плафоне. Волнообразный рельеф придаёт ему живость и пластичность, а насыщенный светло-зелёный оттенок добавляет глубины. Прозрачность материала позволяет мягко рассеивать свет, создавая атмосферу уюта и расслабления. Модель выполнена в трендовой цветовой гамме, где зелёное стекло сочетается с чёрным металлическим основанием. Круглая форма плафона с плавными изгибами делает светильник стильным акцентом, уместным как в домашнем интерьере, так и в кафе, гостиницах или других общественных пространствах. Светильник подходит для натяжных потолков и регулируется по высоте, что позволяет настроить его под любую зону над обеденным столом, в гостиной или в спальне. Светильник станет выразительным элементом, который подчеркнёт индивидуальность пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина290 мм
- Глубина290 мм
- Высота1300 мм
- Вес1.3 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветсалатовый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки350 мм
- Высота упаковки330 мм
- Вес упаковки1.9 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет